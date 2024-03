Começa amanhã (11) o grande mutirão de negociação de dívidas no Procon-RJ

Em comemoração à Semana do Consumidor, o Procon-RJ e a Secretaria de Defesa do Consumidor promoverão nos dias 11 a 15/03, Grande Mutirão de Renegociação de Dívidas. A iniciativa será dedicada a auxiliar os consumidores a pôr em dia seus débitos, livrando-se de pendências financeiras.

Foram convidadas a participarem concessionárias de serviços públicos, instituições bancárias, empresas de telecomunicações, birô de crédito e empresa de bilhetagem eletrônica. Ao aceitarem o convite, cada empresa se compromete a oferecer condições de negociação diferenciadas e mais benéficas aos consumidores.

Todas os atendimentos realizados durante o mutirão serão mediados pelos técnicos da Autarquia e servidores da Sedcon e registrados no sistema do Procon, para que os possíveis acordos tenham total validade.

Para facilitar o atendimento aos consumidores, a participação das empresas foi dividida ao longo dos dias da semana, obedecendo ao seguinte calendário:

Dias 11 e 12/03 – negociações com concessionárias de serviços públicos. Empresas confirmadas: Águas do Rio, Cedae, Enel, Iguá, Light, Naturgy e Zona Oeste Mais.

Dias 13 e 14/03 – negociações com instituições bancárias. Empresas confirmadas: BMG, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Cetelem, Itaú e Santander.

Dia 15/03 – negociações com empresas de telecomunicações e de bilhetagem eletrônica. Empresas confirmadas: Claro, Oi, Tim, Vivo e Rio Card.

O CDL estará presente em todos os dias do evento, realizando consultas ao SCPC.

Os mutirões realizados têm sido um instrumento valioso na missão de promover o equilíbrio das relações de consumo, auxiliando os consumidores a recuperarem o controle de suas finanças e colocarem suas dívidas em dia, ajudando esses consumidores retornarem por completo ao mercado de consumo. Em edições anteriores, os descontos já alcançaram percentuais até mais de 90% do valor das dívidas, a depender do caso concreto. – destaca o diretor presidente da Autarquia, Cássio Coelho.

O evento ocorrerá na sede do Procon-RJ, localizada na Av. Rio Branco, 25, 5º andar, Centro – Rio de Janeiro. E as distribuições de senhas serão realizadas, em todos os dias do evento, das 10h às 14h.