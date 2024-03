Policiais fecham fábrica clandestina de azeite em Saquarema

O dono de uma fábrica de azeite de oliva que distribuía produtos adulterados foi preso nesta quinta-feira (07) em Saquarema, na Região dos Lagos. A fábrica foi descoberta por agentes da Polícia Civil, que também prenderam o químico responsável por adulterar os frascos de azeite.

A fábrica clandestina misturava diferentes óleos, incluindo o de soja e outros usados na cozinha, com o azeite para multiplicar o volume da produção. A empresa rotulava o produto como "azeite extra virgem importado" e vendia para comerciantes do varejo no Rio de Janeiro e em outros estados.

Milhares de litros de azeite e óleo de soja, além de garrafas, tampas, rótulos falsos, tonéis e equipamentos industriais usados para adulterar o produto foram apreendidos no local. Todo o material apreendido vai passar por perícia antes de ser destruído, segundo os policiais. A operação foi realizada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária.