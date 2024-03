Dupla é capturada com drogas em Cabo Frio

Carga de drogas foi aprendida com eles - Foto: Divulgação

Uma ação policial em Cabo Frio, na Região dos Lagos, terminou com um jovem de 18 anos preso e um adolescente de 17 apreendido neste domingo (03). Os agentes estiveram, ao longo do dia, no bairro Manoel Correa para apurar denúncias relacionadas ao tráfico de drogas na região, segundo a PM.

A dupla teria sido flagrada em atitude suspeita pelos agentes e fugido após perceber a presença policial. Eles acabaram sendo alcançados e detidos. Com eles, foram apreendidas 106 pedras de crack, 66 cápsulas de cocaína, 20 buchas de maconha, 110 reais em dinheiro.

Dois aparelhos celulares e um aparelho de rádio comunicação, supostamente usado para comunicação interna entre grupos criminosos, também foram apreendidos. Todo o material foi levado para a 126ª DP (Cabo Frio), para onde também foram encaminhados os suspeitos. A unidade policial registrou a ocorrência.