Inscrições abertas para estágio na área do Direito em São Pedro da Aldeia (RJ)

A prova será realizada no dia 06/04/2024, às 8h, no Colégio Estadual Dr. Feliciano Sodré, situado na Rua Duque de Caxias - Foto: Divulgação

A Procuradoria da República no Município de São Pedro da Aldeia (PRM/ São Pedro da Aldeia) abriu inscrições para o concurso de estagiários de Direito. Os interessados deverão realizar a inscrição presencialmente no endereço Rua Dr. José Ramos de Azeredo, n.º 72, Centro, São Pedro Aldeia, das 11h às 17h, no período de 19/02/2024 a 08/03/2024; a documentação necessária para realização da inscrição é a declaração de matrícula da instituição de ensino, comprovando o período cursado, além de cópia da identidade e CPF do candidato.

A prova será realizada no dia 06/04/2024, às 8h, no Colégio Estadual Dr. Feliciano Sodré, situado na Rua Duque de Caxias, nº 78, Centro, São Pedro da Aldeia, tendo duração de 4 horas. Os portões serão abertos às 7h30 e fecharão às 7h50. Os estagiários aprovados terão uma jornada de trabalho de 20 horas semanais, receberão bolsa-auxílio de R$ 1027,82 e auxílio-transporte de R$11,58 por dia. Além disso, terão seguro contra acidentes pessoais e receberão o termo de realização do estágio ao final do contrato.

Os pré-requisitos para inscrição no processo seletivo são: estar matriculado em uma das instituições de ensino conveniadas com o MPF e em curso e ter concluído no mínimo 40% do curso de Direito. A comprovação deste requisito deverá ser feita a partir de documentação emitida pela instituição de ensino, no ato da inscrição, onde deverá constar o período em que o estudante está matriculado.