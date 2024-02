Dupla acusada de homicídio é presa em Arraial do Cabo

O crime foi praticado em outubro de 2022, no Centro de Figueira, em Arraial do Cabo, Região dos Lagos. - Foto: Divulgação

Agentes da 132ª DP (Arraial do Cabo) prenderam dois homens acusados de homicídio. O crime foi praticado em outubro de 2022, no Centro de Figueira, em Arraial do Cabo, Região dos Lagos.

Contra eles, foram cumpridos mandados de prisão.