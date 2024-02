Três são presos com mais de mil pedras de crack em Cabo Frio

Três acusados, todos eles com no mínimo três anotações criminais, foram presos com drogas neste sábado (24) em Cabo Frio, no bairro de Manoel Corrêa, na Região dos Lagos, por policiais militares do 25º BPM (Cabo Frio).

Com eles, os agentes encontraram 1.160 pedras de crack, 34 trouxas de maconha e rádios transmissores.

O caso foi encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio).