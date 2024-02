Homem é preso com plantação de maconha em Cabo Frio

A Polícia Militar encontrou, na manhã desta terça-feira (20), uma plantação de maconha no bairro Botafogo, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O responsável pelo terreno, de 39 anos, foi preso no local. Um total de 160 pés de maconha, além de produtos derivado da droga, foram apreendidos com ele no local.

Testemunhas da região alegam que o homem usava a droga para fins medicinais. Apesar disso, segundo a Polícia, ele já tinha anotações criminais por tráfico de drogas em seu histórico. Além das plantas, os agentes apreenderam ainda sementes de cannabis, assim como pomadas e frascos de óleo produzidos a partir da planta.

Ele foi detido e levado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.