Infestação por escoporpião mais perigoso do país é monitorada em Búzios, no RJ

As autoridades de saúde estão em alerta. Uma infestação do escorpião-amarelo, o Tityus serrulatus, considerado o mais perigoso do Brasil, está sendo monitorada na cidade de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

O Instituto Vital Brazil (IVB) informou que, só no começo de fevereiro, houve a captura de 200 escorpiões da espécie na cidade. Os animais coletados foram incorporados à criação do Laboratório de Artrópodes do instituto, sendo mantidos para pesquisa e extração de veneno.

Neste mês, agentes do IVB deram treinamento teórico e prático à equipe da Prefeitura de Búzios. Também houve a criação de fluxo de envio dos escorpiões coletados ao instituto, orientações à população e identificação das áreas infestadas, mapeamento que continua a ser feito pelo município.

Um levantamento do IVB mostra o alto número de acidentes com escorpiões e aranhas no Estado do Rio de Janeiro.

2020 - 1.234 acidentes



2021 - 1.219 acidentes

2022 - 1.293 acidentes

Juntos, os acidentes com aranha e escorpião são os mais comuns no estado, correspondendo a 58,2% dos registros com animais peçonhentos.

Em Búzios, não houve registro de ataque neste ano. Segundo o Instituto Vital Brazil, o último pico na cidade ocorreu em 2019, com 19 acidentes envolvendo escorpiões. O dado é do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde.