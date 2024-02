Turista é morto a pauladas em Cabo Frio

Um homem de 35 anos foi morto a pauladas desse sábado (10), na Praia do Forte, no Centro de Cabo Frio. A vítima era turista e teria sido agredido até a morte após uma discussão com outros homens próximo à praia, na altura do trecho conhecido como "Bolsão da Juju".

O homem foi identificado como Rodrigo Canust Pereira e era morador de Queimados, município a cerca de 193 km do local do crime. Ele teria se envolvido em uma discussão por conta de uma tenda na praia. Policiais militares do 25º BPM (Cabo Frio), que patrulhavam a região viram a confusão e encontraram o homem gravemente ferido ao chegarem no local.

Rodrigo foi socorrido e levado para o Hospital Central de Emergência (HCE). Apesar disso, ele acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde. Na praia, três homens acusados de envolvimento na confusão foram presos e levados para a 126ª DP (Cabo Frio), onde foram autuados em flagrante por homicídio.

O corpo da vítima foi levado para a sede do Instituto Médico Legal (IML) em Cabo frio. Familiares da vítima estiveram no local e o corpo deve ser liberado na tarde deste domingo (11). O sepultamento deve acontecer em Queimados, na cidade-natal da vítima. A 126ª DP (Cabo Frio) segue apurando detalhes do crime.