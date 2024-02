Homem é encontrado morto dentro de carro em São Pedro da Aldeia

Um homem de 65 anos foi encontrado morto dentro de um carro em uma região rural de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, na manhã deste sábado (10). Segundo informações preliminares, a vítima seria um militar da Marinha do Brasil.

De acordo coma Polícia, o homem foi encontrado dentro de um carro, da marca Renault, abandonado na Estrada do Pau Rachado. Quando foi encontrado pelos agentes, a vítima já havia falecido. De acordo com a ocorrência policial, ele foi vítima de uma perfuração no ouvido.

Leia também:

➢ Morre menina de 3 anos que caiu de prédio na Barra da Tijuca

➢ Festa no Jardim Catarina, em SG, tem 'fuzis para o alto' em frente ao DPO (vídeo)

O local foi periciado e o corpo foi encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, município vizinho. O caso foi registrado pela 125ª DP (São Pedro da Aldeia), que está investigando o crime.