Morre menina de 3 anos que caiu de prédio na Barra da Tijuca

Uma criança de três anos morreu algumas horas após cair do terceiro andar de um edifício na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (09). A menina chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu na unidade.

O episódio aconteceu no início da tarde de sexta, no prédio Varandas da Barra Hotel Residência. Segundo relatos de funcionários, a vítima era filha de uma das diaristas que trabalha no edifício. Essa teria sido a primeira visita da criança ao prédio, ainda de acordo com os relatos. A mãe dela estaria trabalhando no local e teria ido à portaria rapidamente no momento em que a criança caiu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e um helicóptero da corporação esteve no local para socorrer a criança, que foi levada às pressas ao hospital no Leblon. Segunda a unidade, a menina chegou lá em estado gravíssimo. Ela chegou a ser internada, mas faleceu durante a tarde, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde.

A 16ª DP (Barra da Tijuca) registrou o caso e está ouvindo testemunhas para apuar mais detalhes do episódio.