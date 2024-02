Hospital na Região dos Lagos ganhará Centro de Trauma

O Centro de Trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, entra em funcionamento este mês. As obras estão em fase final e enfermeiros e técnicos em enfermagem da unidade estão fazendo treinamento no Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, unidade de referência no atendimento a pacientes politraumatizados em todo o Estado.

Os profissionais estão vivenciando o protocolo de atendimento aplicado no Alberto Torres, a estruturação de equipes, protocolos institucionais, material e fluxo para atender um paciente de trauma. O Centro de Trauma do Herc também terá quatro leitos de estabilização, com toda infraestrutura para atender um paciente de alta gravidade de forma adequada e com padrões de excelência.

"Estamos ampliando o hospital, uma unidade muito importante no atendimento de média e alta complexidade na Região dos Lagos. As obras seguem dentro do cronograma. Nosso Centro de Trauma entra em funcionamento este mês, quando o número de atendimento mais que dobra devido à grande quantidade de turistas na região. O investimento nessas obras vai evitar a transferência de muitos pacientes politraumatizados", explica o diretor Mário Jorge Espinhara.

Referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas para nove municípios da Região dos Lagos, o Hospital Estadual Roberto Chabo, além do Centro de Trauma, está ganhando também mais leitos de Tratamento Intensivo (CTI). A unidade contabiliza o crescimento no número de cirurgias e procedimentos e aquisição de novos equipamentos, como a instalação de um moderno tomógrafo.

“O número de atendimento médico, procedimentos e cirurgias e exames de imagens e laboratoriais deu um salto nos últimos meses. As cirurgias de urgência e emergência também cresceram quase 40% em relação aos outros anos”, conta o diretor médico, Samuel Flores.

O hospital conta com um ambulatório de pós-operatório. No setor, os pacientes são reavaliados por neurocirurgião, cirurgião geral, cirurgião pediatra, intensivista, cirurgião plástico, oftalmologista, bucomaxilofacial, cirurgião vascular e ortopedista. O hospital mantém hoje 83 leitos ativos, sendo nove de UTI.

O Hospital Estadual Roberto Chabo, administrado pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, recebe pacientes regulados dos municípios de Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro D’Aldeia e Saquarema.