Carnaval do Maricá das Artes oferece diversas atividades a partir do dia 5

Os interessados em participar das oficinas podem se inscrever através do link - Foto: Divulgação

A Secretaria de Cultura preparou um cronograma de Carnaval pra lá de animado com o Maricá das Artes (MDA), que vai acontecer na Praça Orlando de Barros Pimentel de 5 a 8 de fevereiro, começando no horário da tarde.

Haverá oficinas de diversas modalidades, baile dançante e uma aula pública sobre narrativas carnavalescas com Renata Gama, coordenadora de Patrimônio Cultural da pasta, e Valdo Lima, fundador do Bloco Egbè Odara e do G.R.E.S União de Maricá.

No último dia, um cortejo com o Fanfarra das Artes sairá do polo MDA-Centro às 10h (concentração às 9h) e seguirá em direção à praça, onde vai manter a folia até por volta das 13h.

Já os interessados em participar das oficinas podem se inscrever através do link

https://forms.gle/q4RL4aW4tg3xCZJZ8

Confira a programação:

05/02

● 16h Acolhimento

● 17h - Oficina de pernas de pau com Eduardo Durwal - vivências com a CHAP

● 19h - Caravana da Cultura

● Teatro com Mário Vieira

● Danças Urbanas com Jordan River

● Malabares com David Martinez

● Musicalização com Lucas Roberto e Gabriel Kirton

06/02

● 14h - Acolhimento

● 15h Oficina de customização

● 17h Oficina de danças populares com Giselle Motta - vivências com a CHAP

● 19h Baile Dançante com a Banda Cult

07/02

● 16h - Acolhimento

● 17h - Oficina de ritmos Brasileiros (percussão) com Carlos Rufino - vivências

com a CHAP

● 19h - Aula pública: Narrativas Carnavalescas - A história do Carnaval em

Maricá, com Renata Gama, presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Maricá e Coordenadora de Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal de

Cultura e Valdo Lima, carnavalesco, Conselheiro de Cultura, fundador do Bloco Egbè

Odara e diretor institucional e fundador da G.R.E.S União de Maricá

08/02

Cortejo com o Fanfarra das Artes

Concentração: 9h

Rua Adelaide Bezerra, 353 - Centro

Saída: 10h

Encerramento na Praça Orlando de Barros Pimentel, às 13h.