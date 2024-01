Workshop de Fisioterapia movimenta Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama

Com o tema “Treinamento Muscular Respiratório”, o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, realizou na manhã desta terça-feira (23), o II Workshop de Fisioterapia da unidade. O evento teve como principal objetivo apresentar aos seus profissionais o que há de mais novo em técnicas voltadas para cuidar dos pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo o fisioterapeuta intensivista Wellington Cristovão Pinto, coordenador do serviço do hospital, o objetivo da técnica, é fazer com que aqueles pacientes que estão em ventilação mecânica prolongada ou em difícil desmame, devido à gravidade das patologias, dos traumas e das lesões sofridas, possam readquirir a força muscular respiratória necessária para viver sem ajuda do aparelho.

Leia também:

Idoso tenta impedir assalto em restaurante e é agredido com cadeira

Um verdadeiro canteiro de obras: Jardim Bom Retiro em plena transformação

"A técnica também é aplicada em caráter preventivo, visando a redução do tempo de ventilação mecânica, ajudando a prevenir a ocorrência de pneumonias e de outras possíveis complicações; redução do tempo de internação na UTIs, o que impacta diretamente na diminuição de sequelas deixadas pelo tempo de internação, melhorando de forma significativa a recuperação do paciente e a sua qualidade de vida; e redução de custos com a internação hospitalar", exemplifica o profissional.

O diretor do Hospital Roberto Chabo, Mário Jorge Espinhara, a fisioterapia tem um papel importante na recuperação do paciente. “Para pessoas com condições crônicas, a fisioterapia pode reduzir a dor, aumentar a mobilidade e ajudar a lidar com as limitações físicas. Então, quanto mais conhecimento, melhor. Iremos sempre apoiar os projetos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, como o II Workshop de Fisioterapia, que teve como foco a melhoria das técnicas para se tratar pacientes internados em centros de tratamento intensivo”, garantiu o médico.

O treinamento de capacitação faz parte do projeto de Educação Permanente desenvolvido pelo setor de Qualidade e Humanização do hospital. O evento contou com a parceria do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região, que apresentou o Projeto de Capacitação e Atualização a todos os Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. A capacitação foi ministrada pelo conselheiro do Crefito 2, especialista em fisioterapia respiratória, mestre em Ciências Médicas pela UERJ e Doutor em Ciências Médicas pela UFF, Leandro Azevedo.

O Hospital Estadual Roberto Chabo, administrado pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, é referência no atendimento de alta complexidade para nove municípios da Região dos Lagos -- Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro D’Aldeia e Saquarema.