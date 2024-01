Idoso tenta impedir assalto em restaurante e é agredido com cadeira

Na manhã da última quarta-feira (17), um idoso foi agredido em um restaurante ao tentar evitar um assalto no estabelecimento em Angra dos Reis, na Costa Verde. Filmagens de segurança do local captaram o suspeito empurrando a vítima com uma cadeira.

De acordo com a Polícia Militar, oficiais do 33º BPM (Angra dos Reis) foram acionados para uma ocorrência de roubo no centro comercial da cidade Segundo a PM, o proprietário do restaurante afirmou que criminosos roubaram o local e agrediram uma pessoa.

As filmagens flagram um homem sem camisa tentando fugir do restaurante e sendo perseguido por um idoso. Ao perceber que o senhor estava correndo atrás dele, o criminoso empurra a vítima com uma cadeira. O idoso cai no chão com o impacto da agressão. Depois, o suspeito sai do restaurante.

O caso foi registrado na 166ª DP (Angra dos Reis) e está em apuração.