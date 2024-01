Um verdadeiro canteiro de obras: Jardim Bom Retiro em plena transformação

As obras no Jardim Bom Retiro, segundo maior bairro no quesito extensão em São Gonçalo, seguem avançando. Nesta terça-feira (23), estão sendo instaladas manilhas para a rede de drenagem. Ainda estão previstos os serviços de urbanização e pavimentação. Essa é uma das maiores obras de infraestrutura já realizadas na cidade. O projeto é uma parceria da Secretaria das Cidades, do Governo do Estado, com a Prefeitura.

Ao todo, estão sendo investidos R$ 253 milhões nas obras. Além disso, o projeto vai beneficiar 20 mil moradores e gerar mais de 220 empregos diretos e indiretos.

Alguns moradores do bairro já estão começando a ver as melhorias do projeto. “A esperança é que melhore cada vez mais. Aqui é um bairro esquecido, nunca teve melhorias, moro aqui há mais de 30 anos e nunca vi investimentos do tipo aqui. Precisamos muito desses projetos. Para você ver, já vimos uma melhoria com uma raspagem que fizeram aqui na rua”, disse Dorvalinda dos Santos, de 72 anos.



Ao todo, serão instalados cerca de 60 km de manilhas para a rede de drenagem no local. Dentre as 64 ruas beneficiadas pela obra estão as ruas Afonso Arinos, Cardeal Saraiva, Albino José, Laudelino Freire, Artur Napoleão, Carlos Fox e outras.As intervenções têm previsão de conclusão este ano.

Além da obra, o bairro também vai ganhar uma creche.

“Com a creche, as pessoas não vão precisar ir para longe para deixar as crianças e depois irem para o trabalho. Vai ser tudo aqui perto. O bairro alaga muito e com a obra poderemos transitar melhor por aqui. Eu nunca vi isso, estávamos abandonados”, contou o comerciante Jorge Crescêncio, de 59 anos, que mora no bairro há 15 anos.

Juntamente com a obra, a concessionária Águas do Rio está instalando redes de água e de esgoto no bairro.

O prefeito Capitão Nelson vem acompanhando os avanços das obras de saneamento no Jardim Bom Retiro. Ele destacou que vem recebendo manifestações positivas dos moradores, que aguardam ansiosamente o término das intervenções.

"O Bom Retiro, a exemplo do que realizamos em Vista Alegre, está se transformando num novo bairro. Ruas pavimentadas, com rede de águas pluviais e, melhor, saneamento básico com rede de água e de esgoto. Um pacote completo de obras, que beneficiarão cada morador da região. Nossa missão é dar qualidade de vida ao gonçalense e estamos, dia após dia, realizando tais intervenções, devolvendo aos moradores o orgulho de viver em São Gonçalo", afirmou.

O secretário das Cidades Douglas Ruas também falou sobre a importância da obra.

“O Jardim Bom Retiro é o segundo maior bairro de São Gonçalo e aguarda por esses investimentos há décadas. A parceria do governador Cláudio Castro com o prefeito Capitão Nelson está levando dignidade para a porta da casa das pessoas. A Secretaria de Estado das Cidades vai seguir trabalhando com afinco para entregar esses investimentos o quanto antes para a população”, disse.

Nova Creche - O bairro Jardim Bom Retiro está ganhando uma nova creche municipal, que está sendo construída para atender crianças de 0 a 5 anos e 11 meses da comunidade local. A unidade irá garantir 100 vagas a mais para a modalidade de Educação Infantil no município. Com a finalização do telhado, a obra já entrou em fase de acabamento com a pintura e a colocação de cerâmicas e louças, fazendo também a alvenaria da subestação.