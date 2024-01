PM encontra homem morto com mãos amarradas e marcas de tiros em Araruama

Um homem foi encontrado morto com as mãos amarradas e marcas de perfuração feitas por arma de fogo, na noite de quarta-feira (10), em Araruama, na Região dos Lagos. A vítima tinha 37 anos.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 20h para verificar a localização de um corpo na Estrada de Boa Vista, altura de Morro Grande. Ao chegar no local, os agentes encontraram a vítima caída em um matagal, ao lado da RJ-124.

Familiares reconheceram o corpo e informaram que a vítima estava desaparecida desde a noite da última terça-feira (9).

O homem foi torturado e vítima de execução. Peritos encontraram uma perfuração na nuca do homem.



A polícia considera todas as linhas de investigação, mas, segundo a ocorrência, um dos motivos do crime pode estar relacionado com o passado da vítima, que tem anotações por tráfico de drogas e também é suspeito de homicídio.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio e a ocorrência registrada na 118ª DP (Araruama).