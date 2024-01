Obras avançam em estrada de São Pedro da Aldeia

As obras na Estrada da Boa Vista, em São Pedro da Aldeia, seguem avançando. As intervenções estão em fase de drenagem da via, que também deve receber recapeamento asfáltico e calçamento ao longo de seus mais de 6 quilômetros de extensão.

Máquinas e operários atuam em diversos pontos da via, da altura do número 1.848 até a rua da Caveira. A obra conta com investimentos de mais de R$ 12,5 milhões e a expectativa é que a intervenção seja concluída no segundo semestre deste ano.

Leia mais sobre a Região dos Lagos:

➢ Suspeito de roubo é preso após ser agredido por moradores em Cabo Frio

➢ Irmãos gêmeos são presos acusados de roubo na Região dos Lagos

Até o momento, a expectativa da população local é positiva para o resultados das obras. O morador Jurandir Oliveira, de 57 anos, se disse otimista com o potencial que as intervenções tem para os ciclistas da cidade.



"É muito bom quando temos melhorias que ajudam a gente a utilizar melhor o bairro. Ando muito de bicicleta e também vai ficar mais seguro. Sem dúvida é uma obra muito aguardada e estamos ansiosos pra ver o resultado", afirmou o morador.

O projeto é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Pedro da Aldeia.