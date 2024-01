Irmãos gêmeos são presos acusados de roubo na Região dos Lagos

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (8), irmãos gêmeos de 19 anos por roubo impróprio em um hotel na Praia da Pitória, em São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos.

Segundo a Polícia, uma denúncia anônima levou os agentes ao local. No quarto andar do hotel, os policiais encontraram os irmãos dentro de uma caixa d’água, com os cabos de energia do estabelecimento.

Ainda de acordo com a corporação, os irmãos tentaram fugir, mas foram detidos. Eles também teriam agredido o caseiro do hotel com pedras.

Eles foram autuados em flagrante pelo crime de roubo impróprio, previsto no artigo 157, parágrafo primeiro, do Código Penal. A pena é de reclusão de quatro a dez anos.



Os irmãos já possuem antecedentes criminais por furtos na região. Eles foram encaminhados à 125ª DP (São Pedro da Aldeia), onde permanecem à disposição da Justiça.