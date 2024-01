Suspeito de roubo é preso após ser agredido por moradores em Cabo Frio

Um homem acusado de roubo foi preso na madrugada desta terça-feira (09), em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Segundo testemunhas, ele foi 'capturado' e agredido por moradores no bairro Jardim Caiçara antes de ser preso pela Polícia Militar.

O crime aconteceu no Centro da cidade. De acordo com relatos, o homem ameaçou uma jovem de 19 anos e levou seu aparelho celular na noite da última segunda (08). Na mesma ocasião, ele teria roubado outro smartphone. Agentes da PM foram acionados e, com os dados de rastreamento de um dos telefones, conseguiram localizar o paradeiro do aparelho da jovem.

O smartphone estava enterrado em um endereço no Jardim Caiçara. Durante a madrugada, pouco depois de recuperarem o celular, encontraram o suspeito. Ele carregava uma faca na mão e apresentou lesões pelo corpo. Testemunhas afirmaram que ele foi alvo de agressões por parte dos moradores, revoltados com o crime.

Ele confessou ter vendido o segundo aparelho roubado, que foi encontrado com um outro morador da cidade, no Centro. Ele e o suspeito foram levados para a 132ª DP (Arraial do Cabo), que registrou a ocorrência. Na unidade, a polícia constatou que o acusado pelo roubo era alvo de um mandado de prisão e acumula mais de dez anotações criminais m seu histórico.