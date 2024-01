Cavalos invadem farmácia em Rio das Ostras; Vídeo!

A cena inusitada de dois cavalos entrando em uma farmácia em Rio das Ostras surpreendeu os moradores da Região do Lagos do Rio de Janeiro. O momento foi registrado no último sábado (30), por volta das 19h.

As imagens mostram os animais na entrada de um mercadinho e permanecem no local, mesmo após tentativas de moradores tirarem eles dali. Um dos cavalos chega a dar um coice no vidro da loja.

Leia também:

Arteris prorroga inscrições no Programa de Estágio Afirmativo para Pessoas Negras

Julio Cocielo pode ser condenado por crime de racismo





Animais assustaram moradores e funcionárias Reprodução/Redes Sociais

Autor: Reprodução/Redes Sociais

Em seguida, eles percorrem a calçada e entram em uma farmácia. As funcionárias, assustadas ao se deparar com a dupla, correm para o fundo da loja e se escondem. Eles chegam a ir atrás delas, até o balcão, mas não as alcançam.

Por fim, os cavalos deixam o local, esbarrando nos itens do comércio e derrubando uma mesa com remédios.