Arteris prorroga inscrições no Programa de Estágio Afirmativo para Pessoas Negras

Arteris, uma das maiores gestoras de rodovias do país, prorrogou o prazo de inscrição para o seu 1º Programa de Estágio Afirmativo até o dia 19 de janeiro de 2024. São 11 vagas exclusivas para pessoas negras que desejam atuar na empresa em sete áreas de atuação: Relações Institucionais e Sustentabilidade; Econômico-Financeiro; Auditoria; Engenharia e Obras; Jurídica e Compliance; e Operações, Pessoas e Organização.

Os interessados podem se inscrever pelo link da página “Trabalhe Conosco”, sendo que o processo seletivo contará com entrevistas online e presenciais de acordo com o avanço do candidato. As oportunidades são para concessionárias e sede da empresa localizadas em São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Araras (SP), Vargem (SP), São José dos Pinhais (PR), Pouso Alegre (MG) e Itaboraí (RJ).

Na mesma seção “Trabalhe Conosco”, as sete concessionárias da companhia ainda oferecem outras 47 oportunidades de trabalho em áreas administrativas e operacionais que administram rodovias em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná. Confira abaixo as vagas abertas:

Capital e interior de São Paulo

Em São Paulo (SP), na sede da companhia, o processo seletivo está aberto para Superintendente de Compras e Gerente de Desempenho de Projetos (afirmativa para mulheres).

Há oportunidades em Ribeirão Preto (SP) para Aprendiz Administrativo(a), Estagiário(a), Ajudante, Analista Contábil, Analista de Controladoria, Técnico(a) de Manutenção, Assistente de Suprimentos, Assistente de Centro de Controle Operacional (CCO), Analista de Infraestrutura de Telecom (Analista de Sistemas), Analista Operacional, Analista de Gestão de Compras, Operador(a) de 0800 e Advogado(a) Também há vagas afirmativas (PcDs).

Em Restinga (SP), há oportunidade para Operador(a) de Pedágio. Também há vaga para Aprendiz Administrativo(a) e Analista de Medição em Barra Bonita (SP). Já em Jardinópolis (SP), há vaga para Inspetor(a) de Tráfego.

A Arteris ainda oferece em Registro (SP) vaga para Inspetor(a) de Fiscalização. Em Araras (SP), há oportunidade para Inspetor(a) de Fiscalização, Técnico(a) de Manutenção. Também há vaga de Operador(a) de Pedágio em Pirassununga (SP) e Rio Claro (SP).

Minas Gerais e Rio de Janeiro

No estado de Minas Gerais, a Arteris possui vaga em Pouso Alegre (MG) para Estagiário(a), Analista Administrativo(a) e Analista de Controladoria. Em Rio Manso (MG), há vaga para Operador(a) de Caminhão PIPA.

No Rio, em Serrinha (RJ), há oportunidade para Inspetor(a) de Tráfego e, em Rio Bonito (RJ), para Operador(a) de Pedágio.

Região Sul

Em São José dos Pinhais (PR), as oportunidades são para Estagiário(a), Inspetor(a) de Fiscalização, Técnico(a) de Sistemas e Engenheiro(a) Coordenador(a) de Segurança do Trabalho.

Em Correia Pinto (SC), há vaga para Operador(a) de Pedágio e, em Araquari (SC), há oportunidade para Técnico(a) de Manutenção. Em Itapema (SC), também há vaga para Operador(a) de Balança e, em Biguaçu (SC), para Motorista de Caminhão PIPA. Já em Balneário Camboriú (SC), há vaga para Operador de Guincho Pesado e, em Porto Belo (SC), para Operador(a) de Pedágio.

Diversidade, inclusão + benefícios

Nos processos de contratação, a empresa prioriza a diversidade e inclusão, independentemente da idade, raça, identidade de gênero, orientação sexual ou se é uma pessoa com deficiência e/ou beneficiário reabilitado. Independente destas características, a companhia está em busca de profissionais qualificados que respeitem suas premissas corporativas e que colaborem com a continuidade da qualidade na prestação de serviços destinados aos usuários de rodovias.

Todas as vagas CLT têm direito a benefícios de plano de saúde e odontológico, programa de participação de resultado, previdência privada, licença maternidade e paternidade estendida, vale refeição ou alimentação, vale farmácia, vale transporte, Gympass, seguro de vida, auxílio creche, empréstimo consignado e acesso à Universidade Arteris de Desenvolvimento - que faz parte do plano de desenvolvimento de carreira destinado àqueles que desejam crescer profissionalmente na empresa.