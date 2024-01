Bombeiros resgatam corpo em praia de Arraial do Cabo

Agentes do Corpo de Bombeiros encontraram um corpo na Praia da Figueira, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, na manhã desta terça-feira (02). A identidade da vítima ainda não foi divulgada; as equipes aguardam o reconhecimento para confirmarem se o corpo é de Andressa Rodrigues e França, jovem que desapareceu em Saquarema na madrugada da última segunda (01).

A mulher, de 23 anos, passou o Réveillon na praia de Vilatur, em Saquarema. Durante a madrugada, algumas horas após a virada, pessoas que estavam com ela deram falta da menina. Por volta das 4h50, os bombeiros da região foram acionados para o desaparecimento da jovem.

Desde esta segunda (01), o Corpo de Bombeiros tem feito buscas com o auxílio de guarda-vidas, mergulhadores, helicópteros e drones na região litorânea da Região dos Lagos. Nesta manhã, no município vizinho de Arraial, foi localizado e resgatado um corpo, já em óbito, nas águas da praia. O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Cabo Frio. O corpo vai passar por exames periciais na unidade e aguarda reconhecimento para ser liberado.