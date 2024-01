Após 5 dias desaparecido, youtuber é encontrado enterrado no quintal de amigos em SP

Um youtuber de 26 anos foi encontrado morto, enterrado no quintal da casa de amigos em Itapecerica da Serra, em São Paulo, após passar cinco dias desaparecido. Carlos Henrique Medeiro estava sumido desde a noite de Natal, no dia 25 de dezembro, e foi encontrado no último sábado (30).

Carlos havia ido até a casa de um casal de amigos, que são os principais suspeitos de terem assassinado o influenciador, para passar a ceia, mas não apareceu desde então. Ao fazer buscas na residência, a polícia encontrou o corpo do jovem em uma cova rasa, onde o casal teria plantado alguns pés de milho para encobrir o crime.

Leia mais:



Homem e adolescente são baleados em diferentes bairros de SG

Morre mulher que se afogou em Itaipuaçu

O homem de 28 anos, junto de sua esposa, de 24, foram presos temporariamente, a pedido da Polícia Civil, suspeitos de terem ligação com a morte de Carlos. Ainda não se sabe se o influenciador foi assassinado ou se teve uma morte acidental.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), de São Paulo, o caso foi registrado na Delegacia de Itapecerica da Serra, em um primeiro momento, como um homicídio. No entanto, as causas e circunstâncias seguem sendo investigadas, e o caso será encaminhado ao 1º Distrito Policial.

Carlos Henrique Medeiro era conhecido por seus vídeos de “pegadinhas” e “trollagens”, que o fizeram conquistar quase 1,8 milhão de inscritos no YouTube e 84 mil seguidores no Instagram.