Idosos são encontrados mortos em São Pedro; perícia aponta assassinato

Dois idosos, de 81 e 62 anos, foram encontrados mortos na sala de casa em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na tarde da última sexta-feira (29). De acordo com a perícia, as mortes aconteceram por disparos de arma de fogo.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 13h para investigar uma ocorrência na Rua Washington. O chamado teria sido feito por familiares de um dos idosos.

Leia mais

Polícia encontra corpo de jovem amarrado em pedra em Cabo Frio

Traficante que vendia drogas por meio de aplicativo é preso

Ao chegar à residência do casal, a guarnição encontrou os idosos caídos na sala do imóvel. Diante do caso, a perícia foi acionada. Após a análise realizada pelo perito, foi confirmado que se tratava de um duplo homicídio ocorrido por disparo de arma de fogo. Posteriormente, os corpos foram removidos pelos bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.



Após a remoção das vítimas, a equipe dirigiu-se à 125ª DP (São Pedro da Aldeia), onde foi registrado um boletim de ocorrência. A Polícia Civil informou que a 125ª DP está investigando as circunstâncias das mortes, e diligências estão em curso para identificar a autoria e a motivação do crime.