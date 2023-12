Polícia encontra corpo de jovem amarrado em pedra em Cabo Frio

Um jovem de 27 anos foi encontrado morto, amarrado a uma pedra e boiando no Canal do Itajuru, no Portinho, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O corpo foi encontrado por um pescador, na noite da última quarta-feira (27), que acionou a Polícia.



O cadáver estava perfurado, com sinais de violência. Os pés estavam amarrados a uma grande pedra no Canal. Identificado como Yran da Silva Nunes, o jovem já estava desaparecido desde o último sábado (23), de acordo com a família.

A Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde passa por perícia. A família fez o reconhecimento. O caso está sendo investigado pela 126ª DP (Cabo Frio). Ainda não há suspeitos associados ao caso.