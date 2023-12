Casal tenta aplicar golpes em restaurantes de Búzios

Um casal ‘caloteiro’ foi detido pela Guarda Municipal de Búzios, após denúncias de que estariam aplicando ‘calotes’ em restaurantes na Rua das Pedras, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos. As ocorrências foram registradas na véspera de natal, no último domingo (24).



De acordo com as ocorrências, o casal teria utilizado a mesma dinâmica em dois restaurantes da região. Após o consumo em ambos estabelecimentos, o casal afirmava ter ‘’esquecido a carteira no carro’’ para não pagar as contas.

Diante das denúncias e informações sobre as características sobre os suspeitos, agentes da Guarda Municipal fizeram buscas pela região e conseguiram encontrar o homem, que já estava se preparando para aplicar o terceiro golpe na véspera de natal. A companheira de calote não foi encontrada.



O acusado foi encaminhado para a 127ª DP (Búzios), junto aos denunciantes. No local, foi identificado que o mesmo já responde à Justiça por furto e desacato. Ele também vai responder por “calote” (artigo 176 do Código Penal). O acusado permaneceu detido no local.