Polícia encontra foragido de SP em Cabo Frio

Um foragido da Justiça por violência doméstica foi encontrado e preso na manhã deste sábado (23), em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. Segundo a Polícia, o acusado, de 44 anos, era procurado no estado de São Paulo e pode já ter se envolvido com o tráfico na Região dos Lagos.

Ele foi encontrado por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT), que foram acionados para uma ocorrência de tráfico próximo ao Largo Santo Antônio, no Centro da cidade. No local, os agentes teriam encontrado em atitudes suspeitas e decidiram abordá-lo.

Leia também:

➢ Traficante que vendia drogas por meio de aplicativo é preso

➢ Autor de feminicídio em Búzios é preso em Araruama

Durante a abordagem, não foram encontradas drogas. Apesar disso, ao checarem a identidade do suspeito no sistema policial, descobriram que o homem era alvo de um mandado de prisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por violência doméstica. Ele foi capturado e levado para a 126ª DP (Cabo Frio), que registrou a ocorrência. O suspeito permaneceu detido na unidade, à disposição da Justiça.