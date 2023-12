Justiça decreta prisão preventiva de homem que matou a companheira em Búzios

Um homem acusado de matar a companheira a facadas em Búzios, teve a prisão decretada nesta sexta-feira (23) pela Justiça. O homem é suspeito de assassinar Ivone Barradas, com quem tinha um relacionamento.

A investigação aponta que ele estava escondido em Saquarema, na casa de parentes, mas fugiu. Fontes próximas ao casal relatam que o relacionamento era conturbado, e o rapaz era muito ciumento.

Dez dias antes da morte da companheira, ele agrediu Ivone por ciúmes, e Ivone ficou com um hematoma no braço direito e uma mordida no braço esquerdo, além de ficar com o supercílio aberto.

Leia também:

Mulher é morta esfaqueada em Búzios

Família autoriza doação de órgãos após confirmação de morte encefálica em São Gonçalo



Policiais Civis foram na pousada em que o suspeito trabalhava e descobriram que, além de ter faltado no trabalho, ele enviou um áudio para um outro funcionário, afirmando que tinha feito algo sério e que "o negócio tinha ficado feio para o lado dele".

A vítima foi encontrada morta pelos donos do restaurante onde ela trabalhava, que acharam estranho a ausência da mulher, que se estendeu por dois dias. O corpo foi encontrado na noite de quinta-feira (21) em sua casa, na Rua Esperança, bairro Cem Braças.