Autor de feminicídio em Búzios é preso em Araruama

Após a Delegacia da Polícia Civil de Armação dos Búzios divulgar a expedição do mandado de prisão contra o acusado de feminicídio contra a companheira, inclusive com a sua foto, o autor foi preso em menos de 24 horas pela Guarda Civil de Araruama.

O preso foi apresentado na Delegacia de Araruama (118ª DP) para a formalização do mandado de prisão. A equipe da 127ª DP está procedendo para o local para cumprir as formalidades necessárias.



A Justiça havia decretado, nesta sexta-feira (22), a prisão temporária, por 30 dias, de Marcelo da Silva, de 44 anos. Ele é o principal suspeito de matar a companheira Ivone Sperendio Barradas Amaral, de 42 anos, a facadas. O feminicídio aconteceu em Búzios, na Região dos Lagos do Rio.



O Disque Denúncia divulgou, neste sábado (23), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela 127ª DP (Armação de Búzios), a fim de obter informações que levassem à localização e prisão do foragido da Justiça.

Marcelo estava sendo procurado por equipes da 127ª DP (Búzios), que investiga o crime. A polícia já sabia que o suspeito estava escondido na casa de parentes em Saquarema, também na Região dos Lagos, de onde fugiu.

O corpo de Ivone, foi encontrado dentro de uma residência no bairro Cem Braças, na noite da última quinta-feira (21). A vítima trabalhava em uma loja de conveniência e hamburgueria do balneário. Após dois dias sem aparecer no estabelecimento, funcionários foram até a residência dela e encontraram marcas de sangue na entrada. A polícia foi acionada e constatou que a mulher havia sido morta no local.

Contra Marcelo da Silva, foi expedido um Mandado de Prisão, pela 1ª Vara Criminal de Rio das Ostras, pela pratica do crime de Feminicídio (Artigo 121, §, VI, do Código Penal).