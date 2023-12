O maior Réveillon de Búzios! Saiba como garantir seu ingresso

O maior Réveillon de Búzios! Assim pode ser definido o evento 'Réveillon Búzios 40 +' que está sendo organizado pelo famoso promoter Léo Burguês para comemorar a tradicional passagem de Ano Novo, em uma área exclusiva e imponente, com todo conforto, qualidade e luxo, em plena orla da Praia da Ferradura, um dos mais tradicionais pontos turísticos da histórica cidade da Região dos Lagos do Estado do Rio.

A festa é dirigida ao público a partir de 40 anos e reservada para apenas os 400 primeiros que adquirirem os convites, e que terão direito a várias atrações - shows musicais ao vivo, boate em dois ambientes, e deliciosa gastronomia, com open food assinado pelo famoso chef Edson Alexandre, e variadas bebidas premuim, além de um super café da manhã ao raiar da primeira manhã de 2024.Tudo isso pode ser adquirido a preços acessíveis, à vista ou parcelado, em até doze vezes no cartão.

'Réveillon Búzios 40 +' está sendo organizado pelo famoso promoter Léo Burguês | Foto: Divulgação

O 'Réveillon Búzios 40 mais', já considerado 'o mais premium' da cidade. Quem estiver presente, poderá curtir, ao vivo e a cores, entre outras atrações, os sucessos dos anos 80 e 90 com as bandas Doutor Silvana, Ploc, e Síndico Du Bem, essa última, apresentando uma playlist de Jorge Benjor e Tim Maia.

Além desses shows, a festa terá boate com dois grandes DJ's: Leandro Rallo, tocando o melhor House do Brasil, e Dom LV, fazendo um flash back com as melhores músicas de todos os tempos.



Convites - Para obter os convites e saber de todos os detalhes sobre a festa, é só acessar a Plataforma Sympla no link.