Governo do Estado transforma bairro de São Pedro da Aldeia

O Governo do Estado do Rio, por meio da Secretaria das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Pedro da Aldeia, está transformando o bairro Colina. Dezoito ruas estão recebendo, pela primeira vez, infraestrutura com drenagem, escoamento de águas pluviais, além de tratamento para calçada e meio-fio. Foram investidos mais de R$ 12 milhões, que vão mudar a realidade de quase 13 mil moradores da região.

"Por determinação do governador Cláudio Castro, estamos com obras em ritmo intenso em diversas regiões do estado, e em São Pedro da Aldeia não é diferente. Seguiremos trabalhando em parceria com as prefeituras para melhorar a vida da população", ressaltou o secretário das Cidades, Douglas Ruas.

Vendo a rotina de máquinas e profissionais na rua Araújo, a cuidadora Sirleia Bernardo, de 48 anos, comemorou as intervenções.



"É uma obra muito esperada. Agora, está ótimo e a gente consegue ter mais liberdade para circular na rua", disse.

Toda a obra deverá, segundo o plano de execução, ficar pronta até o fim de maio de 2024 | Foto: Rafaela Cassiano / Secretaria das Cidades

As ações do programa beneficiam, ainda, as ruas Cássia Kiss, Monteiro Lobato, Primavera, Paixão, José Vicente Mattos, Monte Verde, Central Colina, Estrela Azul, Duque de Caxias, Travessa Horizonte e da Pedreira. A previsão é que tudo seja entregue até fevereiro do próximo ano.

Estrada

Outra melhoria da pasta acontece ao longo da estrada da Boa Vista. No local, a secretaria vai investir R$ 11 milhões para drenar e pavimentar 6,2 quilômetros da via. O projeto prevê que o trecho receba as intervenções até a altura da Rua da Caveira. Toda a obra deverá, segundo o plano de execução, ficar pronta até o fim de maio de 2024.