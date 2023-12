Fluminense aterrissa em solo saudita e se prepara para briga por título de campeão mundial

O tricolor de Laranjeiras já está na Arábia Saudita para disputar o Mundial de Clubes da FIFA. O voo fretado do time decolou na noite de terça-feira (12), do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, e desembarcou às 10h (horário de Brasília) de quarta-feira (13), no Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz, em Jeddah, na Arábia Saudita. Ao todo, 27 jogadores viajaram para a Arábia Saudita.

A quarta-feira será de descanso e folga para o clube. Os jogadores e a comissão técnica iniciarão as preparações na quinta-feira (14), às 16h30 do horário da Arábia Saudita e 10h30 no horário de Brasília.

Uma entrevista coletiva será realizada pelo técnico Fernando Diniz e o capitão do time, Nino.

O Fluminense terá quatro treinos antes de sua estreia no Mundial de Clubes na próxima segunda (18), às 15h (horário de Brasília), e o oponente do tricolor ainda não foi definido. A disputa será travada contra o vencedor do jogo entre Al-Ittihad e Al-Ahly.

O último jogo do Fluminense será na sexta-feira (22), na batalha pelo topo do pódio, ou pelo terceiro lugar, contra Manchester City, Urawa Reds ou León.