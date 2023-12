Mototaxista é executada com mais de 10 tiros em Arraial do Cabo

Uma mototaxista conhecida como Rafaela do Mototáxi foi assassinada no fim da tarde do último domingo (10), no Morro da Cabloca, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. O crime foi cometido por traficantes do Morro da Coca-Cola.

Conforme informações da Polícia Civil, a vítima foi acusada pelos traficantes como X9 - termo usado para cunhar informantes - após descobrirem que a mototaxista estaria passando informações do local para a polícia e para uma facção rival. Os criminosos teriam cercado Rafaela na subida do morro por volta das 17h. Ainda em cima da moto, a mulher foi atingida por 10 disparos de arma de fogo.

O corpo de Rafaela foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região e o caso foi registrado na 132° DP (Arraial do Cabo), onde segue sob investigação. Até o momento, nenhum autor foi detido.