Um empresário acusado de agredir a própria companheira foi preso na tarde do último domingo, (10), no bairro Passagem, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Além disso, ele também é acusado de ter desferido um soco no rosto de um dos policiais que realizou a prisão.

A Polícia Militar informou ter sido acionada pela vítima, que esperou estar sozinha em casa para chamar os agentes. A equipe teria presenciado o momento em que o empresário voltou para casa e ameaçou a esposa novamente, mesmo na presença dos policiais.

De acordo com os oficiais, o suspeito resistiu ao receber a voz de prisão e deu um soco no rosto de um dos agentes no momento. Ele teria, por fim, ordenado aos cães de estimação do casal que atacassem os agentes. Um cachorro, da raça Aemrican Bully, chegou a morder um dos policiais na perna, segundo a Polícia.



Durante a confusão, o suspeito conseguiu escapar e só foi preso, de fato, algum momento depois, quando foi encontrado, segundo relatos, escondido no sótão da casa. O empresário é um figura popula rna região, segundo mroadores, e já teria sido registrado fazendo declarações machistas.

Pelas acusações de violência contra a mulher e pelo desacato e agressão contra a Polícia, o empresário preso em flagrante e levado para a 126ª DP (Cabo Frio), que registrou a ocorrência.