Adolescente tem surto psicótico e ataca tia e avó em Cabo Frio

Um menor de 16 anos foi apreendido após tentar matar a tia, de 43 anos, e a avó, de 67 anos, dentro de casa, na Rua Cecília, localizada no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O caso aconteceu por volta das 15h.

A Polícia Militar foi acionada para verificar a ocorrência e quando chegaram no local, encontraram o adolescente na varanda da casa, no segundo andar, sem camisa e com o corpo sujo de sangue.

Leia mais:

➢ Bebê recém-nascido é encontrado morto dentro de rio

➢ Idosa é encontrada morta com golpes de garfo no pescoço

Segundo depoimento dos agentes, o menor em estado psicótico, tentou matar a tia e a avó com uma faca, resultando em ferimentos no braço esquerdo, costas e cabeça da vítima. A mulher foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle antes da chegada da polícia.



Além disso, durante o ataque, o adolescente também tentou esfaquear a avó, mas ela foi encontrada pela PM na rua, após ter sido amparada por civis com um arranhão nas costas. Ela também foi encaminhada à UPA para receber os cuidados médicos.

Os vizinhos intervieram para conter o menor até a chegada das autoridades. Após um breve diálogo com os agentes, o adolescente desceu as escadas e foi apreendido pela polícia. De acordo com a equipe, ele estava visivelmente alterado. Após ser detido, o adolescente foi encaminhado à ala de psiquiatria do Hospital Central de Emergências (HCE) para receber medicação.

Após o atendimento médico, o adolescente foi levado para a 126ª DP (Cabo Frio) e, depois, para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia). A faca utilizada no crime foi apreendida.