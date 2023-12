Suspeito de abusar prima de 8 anos é preso em Cabo Frio

Um homem acusado de abusar sexualmente da própria prima, de oito anos de idade, foi preso na tarde desta quinta-feira (30) em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O acusado terria cometido o crime em Iguaba Grande, onde vivia.

Segundo relatos, a criança também vive em Iguaba. O suspeito teria fugido da cidade e ido morar em Jardim Caiçara, Cabo Frio, depois de cometer o estupro. Condenado pelo crime, ele estava condenado há uma sentença de 20 anos de prisão.

Leia também:

➢ Professora de Rio Bonito presa indevidamente é solta após 8 dias

➢ Suspeito de assassinar mãe dos próprios filhos morre em hospital no Rio



Nesta quinta (30), os agentes da 129ª DP (Cabo Frio) conseguiram localizar o suspeito no bairro com base em informações do Setor de Inteligência da unidade. Ele foi capturado e levado para a Delegacia, de onde será encaminhado para uma unidade dos sistema prisional, a fim de cumprir a pena por estupro.