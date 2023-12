Professora de Rio Bonito presa indevidamente é solta após 8 dias

A professora presa erroneamente enquanto dava aula, em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio, foi solta na manhã desta sexta-feira (01), após permanecer por 7 dias no Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, na Zona Norte do Rio. Segundo o pai da jovem, a filha está ‘muito abatida’.

A professora, de 23 anos, foi presa no último dia 23, na escolinha onde dava aula, após o Ministério Público e o Tribunal de Justiça da Paraíba expedirem um mandado de prisão contra a jovem. A acusação provém de um caso ocorrido em setembro de 2013, em São Francisco, uma pequena cidade no interior da Paraíba.

Na ocasião, um funcionário do Mercadinho Vieira, que funcionava como representação da Caixa Econômica Federal, foi coagido a realizar oito transferências de R$ 1 mil cada, para sete contas bancárias diferentes, sob ameaça de morte, em setembro de 2010. Após as investigações, foi constatado que a ameaça se tratava de um golpe, já que não havia ninguém próximo ao estabelecimento.



No entanto, a Polícia Civil e o Ministério Público da Paraíba identificaram os donos das contas. Todos eram do Rio de Janeiro. Em 20 de janeiro deste ano, foi decretada a prisão dela. Ao emitirem o mandato de prisão, ambas entidades não se atentaram ao fato da professora ter apenas 10 anos na época do golpe.

O pai da jovem, um encarregado de transporte, de 48 anos, trabalha fora do Rio e estava receoso que acontecesse algo com a filha, já que ela é ansiosa. A relação dos dois é bastante próxima. Desde que a filha foi presa, o homem ficou na porta do presídio dormindo no próprio carro todos os dias esperando a soltura.

''Nos falamos por telefone todos os dias. Ela estava empolgada com as aulas da pós-graduação. A nossa conversa era sobre as primeiras palavras que o meu neto, de 2 anos, começava a falar. Na última quinta-feira, fui surpreendido com uma ligação inesperada da minha ex-mulher avisando que a minha filha tinha sido presa dentro da escolinha em que dava aula. Ela não cometeu crime algum'', relatou ao Extra.

A Justiça do Rio ordenou a soltura da professora na madrugada desta sexta-feira (01). A decisão é do juiz do plantão Orlando Eliazaro Feitosa, da Comarca da Capital, no Rio de Janeiro.