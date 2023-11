Homem morre em acidente na na RJ-106, na Região dos Lagos

Uma batida envolvendo uma motocicleta e um caminhão de uma prestadora de serviços em água e esgoto terminou com a morte de um homem de de 30 anos na tarde da última terça-feira (28), na rodovia na RJ-106, a Amaral Peixoto. O acidente aconteceu próximo ao km 110, na altura do município de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Não há detalhes sobre as circunstâncias do momento da colisão, que aconteceu no trecho da via que passa pelo bairro Balneário. Identificado como Pedro Albuquerque, o motociclista ficou gravemente ferido e acabou não resistindo aos ferimentos, vindo à óbito ainda no local.

Agentes do Corpo de Bombeiros estiveram no local. A Polícia Rodoviária Estadual também foi acionada e registrou a ocorrência na 125ª (São Pedro da Aldeia), que está investigando o caso e já escutou o condutor do caminhão. O veículo é de uma empresa que presta serviços para a Prolagos, concessionária de água e esgoto da região.



A Prolagos, inclusive, publicou uma nota sobre o episódio. "A concessionária lamenta profundamente o falecimento da vítima. O caminhão envolvido no acidente pertence a uma prestadora de serviços que estava realizando o transporte de material de terraplanagem. A Prolagos se solidariza com a família e está acompanhando de perto o caso", afirmou a empresa.