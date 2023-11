Suposto líder do tráfico local é preso em Cabo Frio

Um jovem de 19 anos, acusado de liderar o tráfico de drogas em uma comunidade em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi preso na noite da última quinta-feira (23). Uma farta carga de droga e uma arma foram apreendidas na casa do suspeito, que seria o 'gerente' das atividades criminosas na "Favela do Lixo".

O homem estava indo da comunidade, que fica no bairro Manoel Corrêa, para o Centro da cidade, em um automóvel, quando os policiais militares da região receberam a denúncia. Os agentes prepararam um cerco para deter o jovem, que, ao se deparar com os agentes, teria tentado atropelá-los, além de invadir um canteiro e dirigir na contramão.

Por fim, ele acabou voltando em direção à Favela do Lixo quando acabou perdendo o controle da direção e colidiu com o carro, que acabou acertando um muro. Com a batida, os policiais militares conseguiram detê-lo. O suspeito foi levado pelos oficiais até a 126ª (Cabo Frio), que registrou o caso.



Uma arma, com munição e carregadores, foi encontrada e apreendida com ele. Após a prisão, os policiais fizeram buscas na residência onde o jovem mora. Por lá, apreenderam cerca de 9 kg de maconha, material que também foi encaminhado para a delegacia da cidade.