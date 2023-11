Cavalo vítima de maus-tratos é resgatado em Arraial do Cabo

O animal foi reanimado e levantado com auxílio de cordas e um mourão de madeira - Foto: Divulgação

O animal foi reanimado e levantado com auxílio de cordas e um mourão de madeira - Foto: Divulgação

Um cavalo, vítima de maus-tratos, foi resgatado nesta quinta-feira (23), em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. O animal, que estava abandonado em uma área de mata próxima a um condomínio da Praça da Canoa, foi recolhido pela força-tarefa composta pela Secretaria do Ambiente e Saneamento, GOPAM, Defesa Civil e a equipe da Cavalaria do município.



Chegando ao local, a equipe identificou o cavalo caído em uma vala de difícil acesso. De acordo com informações, o animal estava bastante debilitado e não conseguia se levantar. Após o resgate, foram realizados os primeiros socorros com soro e um sombreiro para protegê-lo do sol e calor.

Leia também

SEIOP investe em obras de drenagem e pavimentação em Iguaba Grande



Hospital Estadual Roberto Chabo ganhará centro de trauma e mais leitos de CTI para ampliar atendimento na região dos Lagos



Após algumas horas, o animal foi reanimado e levantado com auxílio de cordas. Posteriormente, com ajuda de força física, ele foi transportado para próximo a pista, onde foram constatados muitos machucados por todo o corpo devido à situação de maus-tratos.



O cavalo foi encaminhado para a equipe da Cavalaria e permanece sobre cuidados. O dono ainda não foi identificado.