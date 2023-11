SEIOP investe em obras de drenagem e pavimentação em Iguaba Grande

Com investimento de R$ 8,1 milhões, a previsão é de que ela termine até o final deste ano - Foto: Divulgação

Com investimento de R$ 8,1 milhões, a previsão é de que ela termine até o final deste ano - Foto: Divulgação

O município de Iguaba Grande vem recebendo obras de drenagem e pavimentação em três bairros (Canela City, Parque Tamariz e São Miguel). Ao todo, as intervenções são realizadas em sete ruas. A obra, realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), começou em setembro do ano passado e está mais de 92% executada. Com investimento de R$ 8,1 milhões, a previsão é de que ela termine até o final deste ano.

O trecho contemplado começa no município de Araruama, tem 22,6km de extensão e beneficia os municípios de Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia | Foto: Divulgação

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, ressaltou que uma das prioridades da SEIOP é identificar e seguir investindo em áreas precárias de urbanização. Um exemplo disso é a execução das obras nos bairros Canela City, Parque Tamariz e São Miguel, que irão beneficiar aproximadamente 28 mil cidadãos fluminenses.

Leia mais:

Detran.RJ já emite nova Carteira de Identidade Nacional

Alcione e Teresa Cristina encerram os shows dos 450 anos de Niterói

"A SEIOP realiza obras de infraestrutura em todo o estado. Uma das nossas prioridades é seguir investindo em áreas que há tempos não recebem nenhum investimento do Governo do Estado. Obras de urbanização são fundamentais para resgatar a dignidade dos nossos cidadãos", ressaltou Uruan Andrade.

Dona de casa e moradora de Iguaba Grande há aproximadamente 30 anos, Lilian Severiano enfatizou a importância das obras de drenagem e pavimentação no bairro Canelas City. Segundo ela, essa é uma das primeiras intervenções no bairro desde que chegou.

"A obra está muito boa, muito mesmo. Pensei que ia passar mais um ano novo sem a rua asfaltada, agora a rua está linda. Antes da obra isso aqui era muito feio, tinha muito buraco, para subir com o carro era muito difícil também. Moro aqui em Iguaba Grande há uns 30 anos e nunca vi uma intervenção dessas por aqui, gostaria muito de agradecer por essas melhorias".

Juarez Neves, engenheiro e morador do bairro Canelas City destacou a importância dessas obras para a valorização dos imóveis na região. Ele ressaltou ainda que com essas novas intervenções, vai enfim melhorar os problemas com lama e poeira na região.

Além dos bairros Canela City, Parque Tamariz e São Miguel, a SEIOP está licitando uma obra de reconstrução de pavimento na RJ-106 | Foto: Divulgação

"Tenho certeza que essas obras vieram para melhorar nossa região. Aqui quando chovia formava muita lama e quando fazia sol tinha muita poeira. Acredito que essa obra além de valorizar os imóveis, vai melhorar essa questão da lama e da poeira aqui no bairro. A expectativa dos moradores é de que essa obra venha para melhorar as condições da nossa cidade".

Além dos bairros Canela City, Parque Tamariz e São Miguel, a SEIOP está licitando uma obra de reconstrução de pavimento na RJ-106. O trecho contemplado começa no município de Araruama, tem 22,6km de extensão e beneficia os municípios de Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia.