Hospital Estadual Roberto Chabo ganhará centro de trauma e mais leitos de CTI para ampliar atendimento na região dos Lagos

Localizada em Araruama, a unidade estadual atende pacientes de nove cidades do entorno e muitos turistas que frequentam a região no verão - Foto: Divulgação

Localizada em Araruama, a unidade estadual atende pacientes de nove cidades do entorno e muitos turistas que frequentam a região no verão - Foto: Divulgação

Referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas, o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, está na fase final das obras de construção do centro de trauma e ampliação e modernização do Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Em um ano, a unidade, que atende nove municípios da região dos Lagos, registrou aumento de mais de 40% nos atendimentos, passando de 17 mil até outubro do ano passado para 24 mil no mesmo período este ano. A previsão é a de que as intervenções estejam totalmente concluídas em janeiro, época em que a região recebe mais de um milhão de turistas.

De acordo com o diretor geral da unidade, Mário Jorge Espinhara, o centro de trauma terá quatro leitos de estabilização, com toda infraestrutura para atender pacientes de alta gravidade. Já o CTI passará de nove para 16 leitos. "Estamos ampliando o hospital, uma unidade muito importante no atendimento de média e alta complexidade. As obras seguem dentro do cronograma e queremos abrir os novos espaços em janeiro, estação do verão, quando o número de atendimento mais do que dobra. O investimento nessas obras vai evitar a transferência de pacientes politraumatizados para outras unidades do estado".

Leia também:



Detran.RJ já emite nova Carteira de Identidade Nacional

Niterói anuncia a 1ª edição da Festa Literária Internacional de Niterói (Flin)

Paralelamente às obras do novo centro de trauma e dos novos leitos de CTI, o hospital também está recebendo obras de manutenção corretiva e preventiva em toda a sua estrutura. Segundo o diretor administrativo da unidade, Walter Willmer, as intervenções ocorrem dentro do cronograma planejado para que melhorias na infraestrutura sem deixar de priorizar a assistência.

“Estamos revisando as redes de água, luz e oxigênio, realizando pintura interna e externa, troca de pisos em alguns setores e concluindo o projeto de climatização em todas as enfermarias. Aguardamos o reforço de carga na amperagem da unidade para que suporte a instalação dos novos equipamentos de refrigeração. Os serviços estão acontecendo sem qualquer tipo de alteração no atendimento aos pacientes”, garantiu Walter.

A previsão é a de que as intervenções estejam totalmente concluídas em janeiro, época em que a região recebe mais de um milhão de turistas | Foto: Divulgação

A unidade contabiliza o crescimento no número de cirurgias e procedimentos e aquisição de novos equipamentos, como a instalação de um moderno tomógrafo. “O número de atendimentos médicos, procedimentos e cirurgias e exames de imagens e laboratoriais deu um salto nos últimos meses. As cirurgias de urgência e emergência também cresceram quase 40% em relação aos outros anos”, comemora o diretor técnico, Samuel Flores.

O hospital conta com um ambulatório de pós-operatório. No setor, os pacientes são reavaliados por neurocirurgião, cirurgião geral, cirurgião pediatra, intensivista, cirurgião plástico, oftalmologista, bucomaxilofacial, cirurgião vascular e ortopedista. O hospital mantém hoje 83 leitos ativos, sendo nove de UTI.

O Hospital Estadual Roberto Chabo, administrado pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, recebe pacientes regulados dos municípios de Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro D’Aldeia e Saquarema.