Mãe que abandonou bebê em papelão em São Pedro da Aldeia é presa

Uma mulher, de 33 anos, foi presa em flagrante na manhã da última sexta-feira (17) por supostamente abandonar um recém-nascido em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Segundo informações da Polícia Civil, ela alegou ter encontrado a criança dentro de uma caixa de papelão no quintal de sua residência, localizada na Estrada do Alecrim, no bairro Alecrim.

Os agentes desconfiaram da narrativa contada por ela e decidiram investigar o local do incidente. Durante a perícia, foram encontrados indícios de sangue dentro e fora da casa, sugerindo que o parto tenha ocorrido ali.

Inicialmente, quando questionada, a mulher negou ter estado grávida e tentou evitar a abordagem policial. No entanto, após um longo diálogo, ela admitiu ter dado à luz. A mulher explicou que desconhecia sua gravidez, já que fazia uso regular de anticoncepcionais, e que entrou em desespero ao perceber que estava em trabalho de parto e a criança nasceu.



Além disso, a cusada afirmou que o pai dela, presente na casa, não tinha conhecimento dos fatos, e ela mesma desconhece a identidade do pai do bebê. Ela foi presa em flagrante e acusada pelos crimes de abandono de recém-nascido e falsa comunicação de crime.

O bebê foi levado para o Hospital Maternidade Missão de São Pedro e encontra-se em bom estado de saúde.