Recém-nascida é encontrada abandonada em caixa de papelão em São Pedro da Aldeia

Uma criança recém-nascida foi encontrada abandonada em uma caixa de papelão, no bairro Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (17), por volta das 7h, quando moradores da Estrada do Alecrim, ligaram para o Corpo de Bombeiros.

Ao chegarem ao local, os bombeiros resgataram o bebê, que é uma menina, e a levaram para o Hospital Maternidade Missão São Pedro da Aldeia, onde passou por exames e foi constatado que ela está bem. O Conselho Tutelar também foi acionado.

De acordo com a Polícia Militar, a caixa onde a menina foi encontrada estava no terreno de uma casa, da qual o proprietário chegou a sair para falar com os agentes, junto da filha, que chorava e aparentava estar nervosa. Apesar do nervosismo, ela não afirmou se o bebê encontrado na caixa era dela.



Pai e filha foram conduzidos até a 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia, onde o caso foi registrado, para prestarem depoimento.