Após pressão de agentes culturais, Cabo Frio divulga edital referente à Lei Paulo Gustavo

Após intensa pressão dos produtores culturais, a Prefeitura de Cabo Frio lançou três editais vinculados à Lei Paulo Gustavo no último sábado (18). O primeiro deles refere-se ao cadastramento de Pareceristas, responsáveis por avaliar os projetos inscritos nos editais provenientes dessa Lei.

Outro edital, voltado para Apoio à Produção e Circulação de Obras Audiovisuais, busca impulsionar criações inéditas e incentivar a circulação de trabalhos já finalizados. Por fim, o terceiro edital, intitulado Trajetórias, visa prestar homenagens em vida a mestres da cultura popular e artistas que tenham contribuído voluntariamente para o setor cultural do município por pelo menos seis meses.

Para participar como Parecerista, podem se inscrever Pessoas Jurídicas, incluindo MEIs, representadas legalmente por profissionais maiores de 18 anos com experiência comprovada e conhecimento técnico e acadêmico nos campos das culturas e artes. Os selecionados irão analisar, pontuar e oferecer pareceres técnicos individuais para os projetos culturais inscritos nos editais de fomento da Lei Paulo Gustavo (Lei complementar n.º 195/2022). As inscrições estarão abertas de 20 a 30 de novembro.



No segundo edital, que visa apoiar a Produção e Circulação de Obras Audiovisuais, qualquer agente cultural com mais de 18 anos e residência em Cabo Frio pode se inscrever, desde que demonstre atuação cultural na cidade. A intenção é impulsionar artistas e instituições culturais ligadas ao setor audiovisual, fortalecendo a produção local. As inscrições serão aceitas de 21 de novembro a 15 de dezembro.

O edital Trajetórias tem como objetivo conceder prêmios em vida a artistas e agentes culturais que tenham contribuído significativamente para a preservação e desenvolvimento das expressões culturais de Cabo Frio. As inscrições podem ser feitas pelos próprios candidatos ou por terceiros que desejem indicá-los, e estarão abertas de 21 de novembro a 10 de dezembro.