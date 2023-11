Atenção motoristas: acesso ao bairro de Camboinhas passará por mudanças

Operadores de trânsito estarão no local para a orientação do fluxo. - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói fará alterações no acesso ao bairro de Camboinhas a partir de quarta-feira (22). A entrada e saída será realizada por meio de uma nova via. Durante um mês, a rotatória existente estará fechada e os motoristas que seguem em direção ao bairro deverão utilizar o novo acesso. Operadores de trânsito estarão no local para a orientação do fluxo.

A nova via faz conexão direta entre a Rua Prof. Florestan Fernandes e a Av. Almirante Tamandaré, iniciando-se no DPO de Camboinhas e saindo na altura da Rua Geógrafo Amora. O acesso será realizado pela Av. Almirante Tamandaré e se dará pelo cruzamento da pista conforme a sinalização e orientação dos profissionais da NitTrans que estarão no local.

Neste período de interdição da rotatória, será necessário que os motoristas que vierem de Piratininga e desejem entrar no bairro de Camboinhas façam o retorno no Trevo de Piratininga. O mesmo acontecerá para os motoristas que estiverem saindo de Camboinhas e quiserem seguir em direção à Piratininga. Será proibida a conversão à esquerda a partir da Rua Geógrafo Amora.