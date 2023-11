Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia mudanças na organização de show da Taylor Swift após morte de jovem

Neste sábado (18), a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que vai promover mudanças na organização do show da Taylor Swift, após a morte de Ana Clara Benevides, fã da cantora que desmaiou durante o show e morreu, nesta sexta-feira (17).

O prefeito Eduardo Paes solicitou que os portões do Estádio Nilton Santos sejam abertos uma hora antes para tirar o público do sol. Inicialmente, o determinado pela Time For Fun, empresa organizadora do evento, era que os portões fossem abertos às 15:00 para o público VIP e às 16:00 para os demais. Agora, o esperado é que a entrada seja liberada às 14:00 para o VIP e às 15:00 para o restante.

Além disso, Paes também determinou que haverá mais ambulâncias no Engenhão, assim como irá adicionar mais pontos de entrega de água no local.

O ministro da Justiça Flavio Dino se pronunciou em suas redes sociais e afirmou que as denúncias sobre o acesso restrito a água no estádio serão investigadas. Ainda, Dino diz que as medidas cabíveis serão tomadas ainda neste sábado (18).

Ana Clara Benevides tinha 23 anos e desmaiou durante a segunda música do show. Ela teve uma parada cardiorrespiratória, foi socorrida e chegou a ser levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu. A jovem morava em Rondonópolis, no Mato Grosso.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) recebeu na noite de sexta-feira (17/11) comunicação sobre os fatos relacionados à operação do show da cantora Taylor Swift, no Estádio Olímpico Nilton Santos, no bairro do Engenho Novo, na Zona Norte. A notícia foi distribuída com urgência para a 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Consumidor para a adoção de providências.

O procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, conversou com o prefeito Eduardo Paes e determinou à Assessoria de Grandes Eventos do MPRJ que acionasse a empresa responsável pela organização do show para a tomada de medidas de prevenção urgentes.

A apuração criminal relacionada à morte da jovem de 23 anos será acompanhada por meio de uma das Promotorias de Justiça de Investigação Penal, a partir do registro de ocorrência lavrado junto à delegacia de polícia da área. Já há informação de que o corpo está sendo periciado.

O MP contará com promotores de Justiça de plantão durante o fim de semana no estádio Nilton Santos para fiscalização das medidas que busquem evitar novos problemas e garantir a proteção da saúde do público presente.