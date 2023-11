Jovem de 19 anos é presa por assassinar a avó em Arraial do Cabo

Na manhã deste sábado (18), policiais da 132ª DP de Arraial do Cabo efetuaram a prisão de uma jovem de 19 anos suspeita do homicídio de sua própria avó, de 79 anos. A captura ocorreu no bairro Praia Grande, cumprindo um mandado de prisão por homicídio qualificado. A suspeita foi levada para a delegacia local e posteriormente encaminhada à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

Leia mais:

➢ Recém-nascida é encontrada abandonada em caixa de papelão em São Pedro da Aldeia

➢ Dois homens morrem após serem baleados em Cabo Frio

O crime ocorreu em 20 de abril deste ano. Inicialmente tratado como um acidente doméstico, o caso foi revisto após análises periciais, levando à conclusão de que se tratava de um homicídio. O delegado titular, Lauro Coelho, esclareceu: "Após o laudo da perícia, achamos a morte suspeita e chegamos à conclusão de que foi um homicídio".



Após a prisão, a suspeita, que residia com a avó, confessou ter asfixiado a vítima usando um travesseiro. Familiares estiveram presentes durante a confissão e prestaram depoimentos na delegacia.