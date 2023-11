Suspeitos de sequestrar empresário são presos na Região dos Lagos

Um homem que estava em São Gonçalo foi preso, na manhã desta sexta-feira (10), junto de outras três pessoas, todos acusados pelo sequestro de um empresário em Jaconé, distrito de Saquarema. A vítima é dona de uma empresa do setor imobiliário na Região dos Lagos.

O crime aconteceu na tarde da última quarta-feira (08). Os acusados teriam se passado por clientes para assaltar o empresário, que tem 63 anos. O homem teria sido agredido pelos suspeitos e levado por eles em um carro até o local onde foi mantido em cárcere privado por algumas horas.

O grupo realizou transferências bancárias com a conta da vítima durante o período, segundo a Polícia. Depois que foi liberado, o dono da imobiliária procurou a 124 DPª (Saquarema), após receber atendimento médico, para registrar a ocorrência.



Com base no relato e em imagens de câmeras de segurança, os agentes da unidade conseguiram identificar os quatro acusados. Além do suspeito em São Gonçalo, também foram presos dois homens em Seropédica e uma mulher no bairro Leigos, em Saquarema.

O grupo foi levado à delegacia e, de lá, conduzido a uma unidade do sistema prisional. A unidade policial investiga denúncias que apontam envolvimento dos quatro com outros casos semelhantes na região.